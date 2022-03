Test- en triagepost van Oudenaarde sluit de deuren: 40.000 bezoekers in twee jaar

Wie een PCR-test wil, kan daarvoor voortaan terecht in de huisartspraktijken, afnamepunten van de labo’s en bij de apothekers. De pretriagepost werd bij de start van de coronacrisis in Oudenaarde geïnstalleerd om de hulpdiensten te ondersteunen. Patiënten met vermoedelijke coronasymptomen werden daar getest en/of onderzocht na voorverwijzing van hun huisarts.

De test- en triagepost van Oudenaarde is gedurende twee jaar de klok rond open geweest. Op de drukste momenten werden tot 600 testen per dag afgenomen. In totaal kwamen 40.000 patiënten langs in deze post.