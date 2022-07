TERRASTIP. Bar Mundo brengt vakantiegevoel naar de historische Markt in Oudenaarde

Oudenaarde Meisje (6) dat in Donkvijver in Oudenaarde belandde, vecht nog altijd voor haar leven. Parket stelt onderzoek in

De toestand van het meisje van zes jaar, dat dinsdagavond in levensgevaar is afgevoerd nadat het in de Donkvijver is Oudenaarde was beland, is nog altijd kritiek. Het parket onderzoekt hoe het kind in het water is terechtgekomen.

