“Te gek voor woorden dat er in Eine en op rechteroever geen enkele bankautomaat meer is”

MIJN STAD. Het Oudenaarde van dj Koen De Scheerder: “Luide muziek voor 12.000 mensen of helemaal alleen tot rust komen, alles kan hier”

Koen De Scheerder (52) moet zowat de bekendste ‘plaatjesdraaier’ van Oudenaarde en omstreken zijn. Veertig jaar al is hij koning van de trouwfeesten, maar de Enaamse dj is ook een veelgevraagde ambiancemaker op grote evenementen in de ruime regio. Toch hoeft het voor Koen niet altijd luide muziek te zijn. “Ik kan enorm genieten van een wandeling in Bos t’ Ename. Daar heb je echt een prachtig zicht.”