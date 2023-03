’t Eins Feestcomité serveert ontbijt ten voordele van de Fietel

Cursisten van hét CVO maken achtergela­ten fietsen weer rijklaar: “Goed voor de mobiliteit en kansen van mensen die het moeilijk hebben”

Achtergelaten fietsen gaan in Oudenaarde niet langer naar een openbare verkoop of het containerpark, maar krijgen een nieuw ‘leven’. Daarvoor zorgen cursisten van het Centrum voor Volwassenenonderwijs hét CVO Pro. Een eerste lading is klaar. “Dit komt niet alleen de mobiliteit in de stad ten goede”, vindt mobiliteitsschepen Peter Simoens (Open Vld). Zijn collega van Sociale Zaken Mathieu Mas (CD&V), legt uit wie met de vernieuwde fietsen zal rijden.