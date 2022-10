Stroompanne treft gemeentehuis en groot deel van Gavere

Nedername Nieuw asfalt op traject van één kilometer in Nederename­straat: twee weken verkeers­hin­der

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) laat vanaf maandag 17 oktober werkzaamheden uitvoeren in de Nederenamestraat in Oudenaarde. De straat krijgt over een afstand van ongeveer één kilometer nieuw asfalt. Verkeer richting Zwalm rijdt langs de werfzone, het verkeer richting Oudenaarde rijdt om. Fietsers kunnen langs de werfzone blijven rijden. De werkzaamheden duren twee weken en zijn afhankelijk van het weer.

