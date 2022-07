Stijgen straks de prijzen voor (onder meer) zwemlessen in Zwem.com? “We zijn dat aan het bekijken maar alles wordt duurder, ook onze kosten”

Wie vandaag zwemlessen neemt in Zwem.com in de Prins Leopoldstraat betaalt voor 10 beurten 75 euro. Aqualessen, op muziek en ter versterking van de spieren, kosten 85 euro voor 10 sessies. Om toegang te krijgen tot het zwembad betaal je voor een maandabonnement aan het gewone tarief voor 12-plussers 47,70 euro. Een jaarabonnement kost 360 euro. Er circuleren berichten dat Sportoase, het privébedrijf dat in heel Vlaanderen zwembaden bouwt en beheert, de prijzen voor de zwemlessen wil verhogen. Algemeen directeur Michael Schouwaerts van Sportoase heeft die ook gelezen maar hij bevestigt ze (nog) niet. “We zijn momenteel alle elementen aan het bekijken. Onze prijzen zijn nu al zeer scherp. Alles wordt echter duurder, ook die aspecten die rechtstreeks te aken hebben met het geven van zwemlessen. De energieprijzen stijgen, de lonen van de lesgevers stijgen, de onkosten die te maken hebben met de uitbating van onze zwembaden stijgen. Het is uiteraard niet de bedoeling dat we onze activiteiten uitvoeren met verlies, dat is trouwens verboden bij wet. Moeten we daarom onze tarieven voor het geven van zwemlessen opslaan? Dat willen we nu nog even bekijken maar die kans is zeer reëel. Ten opzichte van de concurrenten zijn we nog steeds de goedkoopste maar het moet wel haalbaar blijven.”