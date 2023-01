Steenbakkerij Vande Moortel start met opvullen van kleiputten: “Na ontginnging streven we nu naar aantrekkelijk stuk natuur”

Vlaamse Ardennen/Denderstreek UITTIPS • Van Peter Pan zien vliegen in Oudenaarde tot bomen planten in Ninove of een halve marathon lopen in Aalst: dit zijn onze uittips voor het weekend

Je hebt geen zin om volgend weekend thuis te blijven, maar weet nog niet waar naartoe? Wij helpen je graag verder met zes tips om erop uit te trekken. Zet al maar de stapschoenen of mountainbike klaar. Of steek je de handen uit de mouwen om bomen te planten? Misschien wordt het wel een avond vol muziek of een namiddagje kindertheater?

26 januari