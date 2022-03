Steef Verwee zingt cd vol liedjes in dialect: “Oubollig? Helemaal niet: belangstelling voor de streektaal groeit nog!”

De liefde voor het Oudenaards dialect zit bij de Verwees al generaties lang in de familie. “We spraken thuis Oudenaards en mijn vader was door ons dialect gepassioneerd”, vertelt Steef. Hij was zelf achttien toen hij zijn eerste liedjes in Ounors schreef en zong. Verwee is beroepshalve actief in de Gentse theaterwereld en is daarom ook naar de provinciehoofdstad verhuisd. “Maar mijn liefde voor mijn geboortestad en zijn taal blijft me boeien en inspireren”, verklaart hij waarom er na al die jaren plots weer een cd met Oudenaardse liedjes in de winkel ligt.

Er is volgens de muzikant niks stoffigs of oubollig aan streektaal. “Het is erfgoed en ik vind dat mensen het de jongste jaren nog meer zijn gaan koesteren. Dat stemt mij gelukkig..