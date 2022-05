Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans van Oudenaarde heet voortaan PARCOUR

Wie als 6-jarige bij de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans van Oudenaarde start, kan er ook als volwassene zijn of haar vaardigheden blijven uitdiepen, en dat vaak bij dezelfde leerkracht. “Zo’n jarenlange persoonlijke begeleiding is echt vrij uniek”, benadrukt onderwijsschepen Sybille De Vos. Daarnaast speelt de nieuwe naam Parour subtiel in op de locatie van de academie (‘tussen Park Liedts en de koer’) en is het een vrije afkorting van OUdenaardse ACademie voor Podiumkunsten. “Boven alles wil Parcour inspireren en de drempel verlagen. Kom het startpunt van jouw reis bij ons ontdekken, wie weet wat je onderweg over jezelf en je talenten ontdekt”, klinkt het.

Geen “eilandjesdenken”

Tegelijk moet de nieuwe naam tegenwicht bieden aan het ‘eilandjesdenken’. “Tijdens onze voorstellingen demonstreren we heel bewust hoe de diverse podiumdisciplines elkaar versterken. Daarnaast verenigen we graag jong en oud, zoals bij de nieuwe voorstelling ¡Leef! , waaraan 100 dansers van 6 tot 51 jaar deelnemen”, illustreert de onderwijsschepen.

En uiteindelijk heeft de academie ook zelf al een heel parcours afgelegd. Bij haar start in 1839 waren er uitsluitend muzieklessen. Intussen kwamen er nieuwe disciplines, de opstart van bijafdelingen, investeringen in materiaal en infrastructuur, een grote toename van het aantal leerlingen.

In totaal volgen 815 cursisten vandaag les in de Parkstraat 2A en de bijafdelingen in Eine en Mater.

Meer info: parcour.oudenaarde.be of 055/390.360.