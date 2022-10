Stanlie leidt kinderen van basisschool door erfgoedmysteries in Ename

Leerlingen die de webtool Stanlie gebuiken, leren alles over erfgoed bewaren door zelf op onderzoek uit te gaan en problemen op te lossen. Alles speelt zich af in en rond de school. Als hoogtepunt is er een bezoek aan een echt onroerend erfgoeddepot in Ename, Velzeke, Gent, Sint-Niklaas, Erembodegem of Dendermonde.

Gratis

Stanlie is een meisje van 10. Ze vindt op zolder geheimzinnige foto’s van haar opa en een merkwaardig krantenknipsel over een diefstal van waardevol erfgoed. Stanlie schakelt de klas in om het samen met haar het mysterie op te lossen.

Stanlie verschijnt in de klas via de leuke webtool www.stanlie.be, waarin grappige introfilmpjes, lesvoorbereidingen, werkvormen en achtergrondinformatie samengebracht zijn.

Deelnemen aan Stanlie is gratis. Alles staat duidelijk uitgelegd op de webtool, maar er zijn ook infosessies voor basisscholen. In het Erfgoeddepot Ename is het infomoment op 16 november om 13.30 uur.

Meer info: www.stanlie.be.