Stadsbestuur wil reispas goedkoper maken voor Oudenaardse jongeren

Spoedprocedure wordt duurder

Tegelijk stelt het stadsbestuur voor om de gemeentelijke bijdrage te verhogen voor wie een reispas aanvraagt via spoedprocedure of in geval van verlies of diefstal. “Door een verhoging van 24 naar 30 euro, en dat zowel voor minderjarigen als volwassenen, willen we al onze inwoners aanmoedigen zorgzaam met hun identiteitsdocumenten om te gaan”, stelt de schepen van Burgerzaken.

In de pre-coronajaren 2019 en 2018 vroegen respectievelijk 212 en 233 jongeren uit Oudenaarde een reispas aan. Vorig jaar werden er 122 reispassen afgeleverd aan deze doelgroep. Een reispas verkrijgen kan in het Administratief Centrum Maagdendale. Hiervoor dien je een afspraak te maken met dienst Burgerzaken, bij voorkeur via oudenaarde.mijnafspraakmaken.be. Standaard kan je het document na zeven werkdagen afhalen. Via spoedprocedure aangevraagd op een werkdag voor 15 uur, kan dat de volgende werkdag al. Een reispas voor minderjarigen blijft vijf jaar geldig. Vanaf zes jaar moeten reizigers persoonlijk aanwezig zijn om hun reispas te ondertekenen.

Alle info over de reispas is te vinden op de stedelijke website: www.oudenaarde.be/wonen-leven/burgerzaken.