Stadsbestuur huldigt wielrenner Milan Van den Haute (17): “Beroepsrenner worden is mijn grote droom”

De lijst met zeges die sportschepen Peter Simoens (Open Vld) tijdens de huldiging in het stadhuis te overlopen had, vulde meer dan een A4’tje.

Meest in het oog springend in het jongste pisteseizoen zijn Milans overwinningen op het BK Onmium en op de Toekomstzesdaagse in Gent. Op de weg blonk de jonge renner onder meer uit met telkens een derde plaats op het EK in Portugal en dat in Tel Aviv.