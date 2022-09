Stad zoekt verenigingen die chalet op de kerstmarkt willen uitbaten

Vlaamse Ardennen Deze keikoppen lieten dertig jaar geleden de kasseien van de Vlaamse Ardennen beschermen: “Toen maakten we ons niet populair, maar intussen weet iedereen wel beter”

Drie medewerkers van de regionale milieuvereniging Milieufront MOW zijn opgenomen in de ‘Orde van Bescherming Kasseipatrimonium’. Paul Van Ceunebroeck, Marc De Jonghe en Robin Vanheuverswyn kregen het bijna dertig jaar geleden voor mekaar dat 25 kasseistroken in de Vlaamse Ardennen geklasseerde monumenten werden. “We haalden ons toen de woede van een pak mensen op de nek. Maar intussen blijkt toch al lang dat we het gelijk aan onze kant hadden”, bedenken ze.

