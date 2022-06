Stad voorziet zaterdagavond extra parking voor Adriaen Brouwer Bierfeesten

Oudenaarde Oudenaarde klaar voor drie dagen Adriaen Brouwer Bierfees­ten: “We hebben alles in huis om er de grootste editie ooit van de maken”

De Adriaen Brouwer Bierfeesten die dit weekend in Oudenaarde plaatsvinden, hebben volgens organisator Peter Decordier alles om de grootste te worden ooit. “Ons programma was nooit zo uitgebreid en zo sterk. Met Soulsister, Get Ready!, Ilsen & Verhulst, Cleymans & Van Geel, 2Fabiola en #LikeMe trekken we echt wel alle registers open”, verzekert Decordier.

24 juni