Stad verhoogt budget voor organisatie Adriaen Brouwer Bierfeesten 2023

Oudenaarde Belgische en Roemeense brouwers slaan de handen in elkaar en maken een Roemeens bier in Belgische stijl met Oudenaard­se gist: “Op de smaak is het nog wachten”

De Oudenaardse hobbybrouwer Sam Vanderstraeten werkt samen met het Roemeense Oriel Beer aan een opmerkelijk bierproject. “We laten wilde gistcellen uit Oudenaarde opkweken in een labo en brouwen er in Roemenië een oud bruin beer mee in een typische oer-Vlaamse stijl”, vat Sam het zelf samen.

27 januari