Stad stuurt circulatieplan voor Bevere en stationsbuurt vlak voor uitvoering nog bij

Eenrichtingsverkeer

Vanaf 4 april geldt eenrichtingsverkeer in de Beverestraat tussen de Deinzestraat en de Gentstraat, in de richting van centrum Oudenaarde. De Ruttemburgstraat blijft eenrichting, zoals nu al het geval is, uit de richting van de Beverestraat. Verkeer rijdt alleen in de richting van het centrum van Bevere in de Beverestraat, tussen het Tacambaroplein en het kruispunt met de Nering- en Verdurestraat. In het deel van de Jacob Lacopsstraat, tussen de Stationsstraat en Broekstraat, is de rijrichting naar de Dijkstraat. In de Stationsstraat mag verkeer alleen rijden in de richting van centrum Oudenaarde. De Gobelinstraat blijft het eenrichtingsverkeer in de richting van de fitness behouden.

Op valreep aangepast

Op de valreep heeft de stad het oorspronkelijke ciruclatieplan nog aangepast. Daardoor blijft in de Deinzestraat, Nieuwstraat en de Doornikse Heerweg (tussen de Wortegemstraat en de Windmolenstraat) verkeer mogelijk in beide richtingen. Bovendien komt er een knip in de Molenkouter en komt er een busstrook, waar alleen bussen mogen rijden, in de Jozef Braetstraat in de richting van de Beverestraat, in de Stationsstraat in de richting van het station, in de Jacob Lacopsstraat, tussen de Stationsstraat en Broekstraat, in de richting van het station en tenslotte in een deel van de Beverestraat en een deel van de Deinzestraat, tussen de Gentstraat en Doornikse Heerweg.

Op het kruispunt van de Jozef Braetstraat, de Stationsstraat en de Jacob Lacopsstraat komt een rondpunt.

Het circulatieplan voor het centrum van Bevere en de stationsomgeving is proefproject voor een periode van drie maand. Daarna volgt een evaluatie.