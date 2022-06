Stad Ronse moet Auroraziekenhuis 500.000 euro betalen aan achterstallige responsabiliseringsbijdragen. “Een uitvloeisel van de mislukte fusie tussen de ziekenhuizen van Ronse en Oudenaarde in 1998”

RONSE/OUDENAARDERaadslid Lech Schelfout (Groen) had in wat hij noemde “een uithoek van een verslag van het schepencollege” gelezen dat de stad Ronse veroordeeld is tot het betalen van 477.224 euro aan het Auroraziekenhuis van Oudenaarde. Burgemeester Luc Dupont (CD&V) had slecht nieuws: “Het is zelfs meer en het zal er niet bij blijven.”

Het begin van het verhaal gaat terug tot de fusie in 1998 tussen het Burgerlijk Ziekenhuis van Ronse en het Onze-Lieve-Vrouweziekenhuis van Oudenaarde tot het Auroraziekenhuis, met een campus in de beide steden. De fusie hield slechts vier jaar stand, in 2002 volgde de scheiding die inging op 1 januari 2003. Luc Dupont: “Op dat ogenblik werd een overeenkomst van boedelscheiding ondertekend waarin onder meer stond dat de stad een aantal lasten verder zou blijven dragen voor het statutair personeel van het vroegere Burgerlijk Ziekenhuis Ronse dat intussen in Oudenaarde was tewerkgesteld. Het ging onder meer om het gedeelte van de pensioenbijdragen dat niet door de verpleegdagprijs wordt gedekt. Die situatie was al zo vastgelegd in de statuten van Aurora, er was dus geen reden om die in 2002 te wijzigen.”

Tien jaar later

Maar in 2012 besliste de federale regering ook om een systeem van responsabiliseringsbijdragen in te voeren. Dupont: “Dat gebeurde tien jaar na het einde van de fusie. Die responsabiliseringsbijdrage is een extra factuur voor het lokaal bestuur als de pensioenlast van zijn gepensioneerde ambtenaren groter is dan de pensioensbijdrage die dat lokaal bestuur betaalt voor het betreffende jaar. Aurora Oudenaarde moet dat nu ook doen voor de personeelsleden uit Ronse die in de periode 1998 tot eind 2002 in Oudenaarde werkten. Het wil die bijdragen echter verhalen op het stadsbestuur van Ronse en verwijst daarvoor naar de afspraken gemaakt bij het einde van de fusie waar de stad zich engageerde om de pensioenlast verder te helpen dragen. Wij interpreteren de wet anders omdat er in 2002, toen we de boedelscheiding tekenden, helemaal geen responsabiliseringsbijdrage bestond en we die dus per definitie niet ‘verder’ kunnen dragen. De rechtbank van eerste aanleg in Oudenaarde gaf ons gelijk, het Hof van Beroep in Gent heeft dat vonnis nu gewijzigd. Vandaar het bedrag van 477.224 euro dat we nu moeten betalen, met alle intresten erbij loopt dat op tot meer dan 500.000 euro.”

Nog voor jaren

Op de vraag van Schelfout of er nog dergelijke bijdragen konden worden verwacht, moest Dupont tot zijn spijt een positief antwoord geven. “We betalen dat tegen onze zin, het bedrag is ook niet begroot. Maar het is een puur rechterlijke beslissing waarmee wij het niet eens zijn maar waartegen geen beroep meer mogelijk is. In de toekomst zal er dus nog gedurende heel wat jaren verder moeten worden betaald. Er waren in 1998 meer dan 230 personeelsleden uit Ronse die overstapten naar de campus Oudenaarde van Aurora, het merendeel daarvan was statutair personeel. We moeten daarvoor dus bijdragen betalen alsof ze bij ons in dienst zijn geweest.”

Het goede nieuws: bij de overname van het WZC De Linde door de groep Eclips is vastgelegd dat de responsabiliseringsbijdrage voor de rekening is van de private overnemer.