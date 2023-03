Stad Oudenaarde zoekt kandidaten om leefstraat te organiseren

“Het verschil tussen een leefstraat en een speelstraat is dat er in een leefstraat dag en nacht wordt geleefd. We spreken over een ontmoetingsplaats voor de hele buurt, van jonge gezinnen tot senioren. Onder meer zitbanken, tafels, speeltuigen en moestuinbakken moeten waardevolle contactmomenten tussen bewoners stimuleren. We vinden we het belangrijk om dat gevoel van sociale cohesie en solidariteit terug te brengen. We willen dat buren elkaar weer leren kennen en appreciëren. Door de verstedelijking en digitalisering van onze samenleving is het buurtgevoel wat aan het verdwijnen. Daarom maken we leefstraten mogelijk”, zeggen de schepenen Mathieu Mas (Sociale Zaken) en Stefaan Vercamer (Wijkontwikkeling).