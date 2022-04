Stad Oudenaarde viert Buitenspeeldag op drie locaties en verbindt ze met veilige fietsroute

Kruisem/Nokere Oud-gemeentese­cre­ta­ris en ere-voorzitter Nokere Koerse Marc Van Cauwenberg­he (86) overleden

In Kruishoutem is zaterdag Marc Van Cauwenberghe overleden. Hij is gewezen gemeentesecretaris en gemeenteraadslid, maar werd vooral bekend als ere-voorzitter van de organisatie van de wielerklassieker Danilith Nokere Koerse.

15:38