Stad Oudenaarde keert nu ook Muziekcheques uit aan fanfares en koren: “Zij maken ook deel uit van onze feestcultuur”

Jonge nachtelij­ke vandalen gingen aan de haal met laptops en projectie­scher­men van De Maalzaak

In de nacht van maandag 27 op dinsdag 28 maart hebben jonge dieven vernielingen aangericht in Vrijetijdscentrum De Maalzaak in de gelijknamige straat in Etikhove. Om zich een toegang te verschaffen tot het gebouw sloegen ze een raam stuk.