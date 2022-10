Stad organiseert gratis opleidingen EHBO en reanimeren voor personeel en inwoners

MELDEN/OUDENAARDE Toeschou­wers drinken op Koppenberg­cross uit herbruikba­re bekers: “We mikken op afvalvrij evenement”

Toeschouwers van de Koppenbergcross op 1 november in Melden krijgen hun dranken niet langer in wegwerpbekers. Het stadsbestuur wil dat de veldcross in navolging van de Ronde van Vlaanderen en de Adriaen Brouwer Bierfeesten herbruikbare bekers invoert. “We zetten inderdaad in op duurzaamheid, maar ook het comfort zal voor het publiek verhogen”, zegt organisator Christophe Impens.

27 oktober