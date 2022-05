Stad organiseert benefietvoorstelling ten voordele van de opvang van Oekraïense vluchtelingen in Oudenaarde

In Oudenaarde krijgen 70 volwassenen en 38 kinderen uit Oekraïne op 39 verschillende locaties opvang, materiële en financiële hulp en de nodige begeleiding. Ook boden meer dan 100 mensen materiaal aan en 45 mensen om vrijwillig te tolken, in te staan voor vervoer, als ondersteuner of om hen wegwijs te maken.

Ook de stad zet letterlijk de deuren open voor Oekraïense vluchtelingen. “In de voormalige conciërgewoning van De Woeker voorzagen we tot voor kort de catering voor de optredende artiesten, maar we hebben ons wat minder comfortabel gereorganiseerd en vangen er nu een Oekraïens gezin op”, zegt schepen van Cultuur Stefaan Vercamer (CD&V).

Daarnaast organiseert de stad op vrijdag 20 mei om 20.30 uur in OC Sint-Jozef een benefietvoorstelling ‘Zvizdal’ van Berlin vzw, ten voordele van de Oekraïense vluchtelingen in Oudenaarde.

“Er is een geografische link, aangezien het verhaal van dit docudrama zich afspeelt in Oekraïne. Bovendien behandelt de voorstelling het brandend actuele thema van het gedwongen verlaten van je leefomgeving en het vluchten naar een plek die je niet kent”, motiveert Vercamer de keuze van het stuk uit.

Zowel de opbrengst van de ticketverkoop als van de pop-up bar op het benefiet gaat integraal naar de opvang van Oekraïense vluchtelingen in Oudenaarde. “Met de benefietvoorstelling willen we als stad op een laagdrempelige manier de Oekraïense vluchtelingen steunen en tegelijk een teken van erkenning en respect geven aan de collega’s van het Sociaal Huis, een hart onder de riem steken van de gastgezinnen en alle andere betrokkenen die zich inzetten voor deze mensen”, zegt schepen Stefaan Vercamer.

Gezocht: fietsen

Iedereen die wil of kan helpen, mag dit nog steeds melden via de website van de stad via www.oudenaarde.be/hulpvooroekraine.

“We momenteel nog nood aan wasmachines en vooral aan bruikbare fietsen, voornamelijk voor volwassenen. De meesten hebben geen eigen vervoer, dus zijn fietsen erg nuttig. Komen er niet meer binnen, zullen we die moeten aankopen met ingezameld geld”, zegt schepen Mathieu Mas.

Een financiële bijdrage storten kan ook nog altijd via het rekeningnummer BE71 0910 2257 5969.

Een ticket voor de benefietvoorstelling ‘Zvizdal’ kost 16 euro en koop je via www.dewoeker.be of 055/30.13.66.