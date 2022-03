Stad opent rekeningnummer voor hulpverlening aan Oekraïense vluchtelingen en zoekt nog tolken en chauffeurs

RONSE/MAARKEDAL Restaurant Paul de Pierre was het decor voor de strijd om de titel van First Maître d’Hotel of Belgium: dagje stressen voor de zeven kandidaten waaronder Ronsenaar Simon De Tavernier

In restaurant Paul de Pierre streden zeven kandidaten om de titel van First Maître d’Hotel of Belgium 2022. De wedstrijd wordt sedert 2017 georganiseerd door de Federation of Table Masters (FETAM). Onder de kandidaten ook Ronsenaar Simon De Tavernier (27) van tweesterrenrestaurant Château du Mylord in Ellezelles. Het resultaat kennen we op 21 maart.

