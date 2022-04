Stad onderzoekt of beeld van expo Tahon blijvende plek krijgt in het MOU-museum

Brons voor Diest

Van het beeld Dieu Fleuve is intussen een bronzen exemplaar gemaakt. Dat krijgt een plaats in de stad Diest. Het werk in gips hangt nu op een prachtige te tentoonstelling in Amsterdam.

“Maar ik hoop dat het uiteindelijk kan terugkeren naar Oudenaarde en een vast plaats krijgt in de wandtapijtenzaal van het stadhuis”, zegt Johan Tahon. De kunstenaar onderhandelt daarover met het stadsbestuur.

“We zijn dit voorstel aan het bekijken”, bevestigt cultuurschepen Stefaan Vercamer (CD&V). “We leggen dit voor aan een nieuwe groep van deskundigen, die we in de toekomst willen raadplegen als het gaat over beslissingen over de plaatsing van beeldende kunst in de stad”, aldus de schepen.