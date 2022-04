Stad hoopt files in Bevere op te lossen door verkeerslicht 15 seconden langer op groen te laten

Sinds de intussen fel omstreden invoering van het circulatieplan op proef in Bevere is in een deel de Beverestraat eenrichitngsverkeer van kracht: al het verkeer dat richting N60 wil, moet een omweg maken door de Gentstraat. En dat verloopt allesbehalve vlot: ter hoogte van het kruispunt met de Doornikse Heerweg, waar verkeerslichten zijn geplaatst, staan nu dagelijks in beide richtingen lange files.

Schepen bereid om omstreden verkeersregeling in Bevere te herzien: “Maar geef het plan nog even tijd”

Vijftien seconden langer groen

“We proberen een kleine aanpassing, die hopelijk wel een grote inpact heeft”, kondigt schepen van Mobiliteit Peter Simoens (Open Vld) aan. “In samenspraak met de politie hebben we beslist, om de verkeerlichten anders af te stellen. Voor weggebruikers die vanuit de Genstraat komen, blijft het verkeerslicht voortaan 35 in plaats van 20 seconden op groen. Voor verkeer vanuit de Doornikse Heerweg behouden we de 20 seconden”, legt Simoens uit.

“We gaan zien wat hiervan het effect is en dan beslissen of er nog aanpassingen nodig zijn”, besluit de schepen.