Stad haalt zwaar verkeer weg uit Baarstraat, Louise-Mariekaai en Maagdendale

De nationale borstkankerorganisatie Think Pink organiseert samen met partner ŠKODA op zaterdag 13 augustus de ŠKODA Bike for Think Pink. Dit unieke fietsevenement start in centrum Ronde van Vlaanderen in Oudenaarde en nodigt vrouwen, mannen, kinderen, jong en oud uit om op de fiets te springen, samen te bewegen en vooral te genieten.

11 juli