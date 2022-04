Stad haalt fel besproken kunstwerk van Kris Martin weg aan de Schelde: “Het hoort daar niet thuis”

Oudenaarde Jong CD&V vraagt elektri­sche deelsteps in Oudenaarde

Deelsteps: dat is volgens Jong CD&V wat Oudenaarde nog nodig heeft om de mobiliteit in de stad vooruit te helpen. “Deelsteps zorgen voor grotere flexibiliteit voor kleine verplaatsingen binnen de stad en zijn een milieuvriendelijke aanvulling op openbaar vervoer of korte verplaatsingen met de auto”, motiveert Jens Vanden Abeele.

11 april