Stad en Algemeen Ziekenhuis Oudenaarde delen kosten voor nieuwe ziekenwagen nadat vorige betrokken raakte bij ongeval in Gavere

Tijdens een dringende overbrenging van een patiënt naar het UZ Oudenaarde raakte een ziekenwagen van het Algemeen Ziekenhuis Oudenaarde in Gavere betrokken bij een verkeersongeval. De crash gebeurde op het kruispunt De Vogelzang in Gavere.

De ziekenwagen blijkt onherstelbaar. Daarom beslist de gemeenteraad volgende week om een nieuw voertuig aan te kopen. Dat gebeurt via de brandweerzone Vlaamse Ardennen, omdat die via het ministerie van Binnenlandse Zaken sneller kan bestellen.

De nieuwe ziekenwagen zal 164.265 euro kosten. Voor de geaccidenteerde ambulance betaalt de verzekering nog 55.015 euro. Van het nog te betalen bedrag is twee derden voor rekening van de stad. Dat is 72.833 euro. Het andere derde betaalt het AZ Oudenaarde.