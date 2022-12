Stad breidt openingsuren van containerpark uit

Oudenaarde WEERBE­RICHT. Kans op overwegend bewolkt weer in Oudenaarde vanochtend

’s Ochtends wordt het redelijk bewolkt in Oudenaarde met een temperatuur van -6 tot -4 graden. Het weer klaart later op met temperaturen van -2 tot 2 graden. In de middag en de avond is er bewolking met een zwakke noordelijke wind en een maximum temperatuur van 2 graden.

15 december