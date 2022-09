Springkastelen, grime en gratis ijsjes voor officiële opening speelplein aan LDC De Vesting

In de nieuwe speeltuin kunnen kinderen zich amuseren op het speeltoestel of zandkastelen bouwen in de zandbak. De speeltuin is geschikt voor alle kinderen, met of zonder beperking. Op het speeltoestel vind je bijvoorbeeld allerlei leuke prikkels, zoals een vingerbord en een bal waar kinderen aan kunnen draaien zodat muziek begint te spelen. Door voor elk kind een leuke activiteit te voorzien, hoopt de stad samen spelen tussen kinderen met en zonder beperking te stimuleren. Rondom de speeltuin zijn er rolstoelvriendelijke paden, zodat ook (groot)ouders die in een rolstoel zitten makkelijk mee kunnen naar het speelpleintje.