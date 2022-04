Sport- en beweegplatform geeft voortaan iedereen een vinger in de pap in sportzaken in Oudenaarde

Wat kan beter in sportief Oudenaarde? Welke ondersteuning kunnen sportclubs goed gebruiken? Welke initiatieven zouden nog meer inwoners tot sporten kunnen aanzetten? Onder meer die vragen komen aan bod tijdens het eerste port- en beweegplatform op dinsdag 3 mei. VRT-journalist Tom Boudeweel leidt de avond in goede banen. “Het Beweeg- en sportplatform is de opvolger van de adviesraad sport, waaraan tot voor kort enkel sportclubs konden deelnemen”, legt sportschepen Peter Simoens (Open Vld) uit. “Maar sporten gebeurt ook buiten clubverband. In de privésfeer of op school, bijvoorbeeld. Om veelzijdiger advies in te winnen, hebben we onze adviesraad hervormd tot het Beweeg- en sportplatform. Voortaan kan iedereen eraan deelnemen”, licht Simoens toe.

10 vaste leden

Het eerste Beweeg- en sportplatform staat gepland op dinsdagavond 3 mei om 19.30 uur in Odnar (zaal Brouwerij Liefmans) aan de Aalststraat 200. “Bedoeling is om drie tot vier keer per jaar een bevraging te organiseren rond een variatie aan thema’s. Er kunnen ook werkgroepen ontstaan om zich te verdiepen in bepaalde materie, zoals nieuwe sportinfrastructuur”, klinkt het.

Behalve een debat rond het sportaanbod in Oudenaarde, staat ook een expertclass sportvoeding door doctor Audrey Baguet op de agenda. Deelnemen is gratis, maar inschrijven is nodig via www.oudenaarde.be/sportplatform.