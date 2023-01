Spoedvergadering over Algemeen Ziekenhuis Oudenaarde te volgen op livestream

Denderstreek en Vlaamse Ardennen Beweeg je fit: wandel tussen bossen en grasland in de Vlaamse Ardennen

Zin om er even tussenuit te knijpen? Wij selecteren elke week de mooiste fiets- en wandelroutes in Vlaanderen: eentje in elke regio. Deze week staat alles in het teken van ‘stap je fit’. Zo wandel je in de Vlaamse Ardennen dwars door bossen en velden om de eindejaarskilo’s kwijt te raken.

13 januari