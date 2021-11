Speurders onderzoeken verdacht overlijden in Oudenaarde

OUDENAARDE Regen, wind en slijk houden de liefheb­bers van de cross niet weg van de Koppenberg

Alsof het op zich al niet lastig genoeg is, werden de deelnemers aan de traditionele Allerheiligencross op de Koppenberg nog ‘s extra geplaagd door felle regen en wind. Het kon Eli Iserbyt niet deren en ook de vele toeschouwers niet. “Meer volk dan de laatste keer”, dat was de indruk die vele getrouwen van de cross in Melden hadden wat de publieke opkomst betreft. Die laatste keer was 2019, het werd dus een gelukkig weerzien. Niet getreurd dat de ‘grote drie’ ontbraken. De groten die er wel waren maakten er een mooie strijd van waar de supporters van het wielrennen met volle teugen van genoten, ook letterlijk. Eli Iserbyt kreeg veel applaus maar dat was er ook voor Thibau Nys die derde eindigde bij zijn wederoptreden na zijn zware val. Een speciaal moment was er bij de veldrit voor de vrouwen die een eerbetoon is aan Jolien Verscheuren die eerder dit jaar overleed. De wedstrijd heet nu de Grote Prijs Jolien Verschueren. Zij won twee keer op de Koppenberg. De Amerikaanse Clara Honsinger was nu de sterkste.

