Spelersbus RSC Anderlecht beschadigd tijdens oefenwedstrijd: daders opgepakt

Overbevol­king en personeels­ge­brek in Oudenaard­se gevangenis: “Maar wel respect tussen personeel en gedetineer­den: de langver­blij­vers bepalen hier de cultuur”

Overbevolkte cellen en personeelsgebrek veroorzaken geregeld spanningen in de gevangenis in Oudenaarde, zo staat in het pas gepubliceerde jaarverslag van de Commissie van Toezicht. “Er zijn veertig gedetineerden te veel. Vorige nacht moesten er weer zeven mensen op de grond slapen”, bevestigt gevangenisdirecteur Hans Claus. Toch krijgt de strafinstelling aan de Schelde best wel een goed rapport en daar heeft Claus ook wel een verklaring voor.