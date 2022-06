Speelstraten mogelijk tijdens zomervakantie in Kruisem

Minstens twee derden akkoord

Niet elke straat komt in aanmerking. De maximumsnelheid moet bijvoorbeeld 50 kilometer per uur zijn. De straat moet een overheersend woonkarakter hebben en er mag geen doorgaand of openbaar vervoer rijden. Ook als er wegwerkzaamheden zijn of wanneer de bereikbaarheid van omliggende straten in het gedrang komt, is de inrichting van een speelstraat niet mogelijk. Tenslotte moet ook twee derden van de bewoners akkoord gaan met de inrichting van een speelstraat.

Speelstraten zijn in Kruisem mogelijk in juli en augustus. Aanvragen gebeuren via de gemeentelijke website www.kruisem.be. Daar staat ook het volledige reglement.