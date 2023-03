“Space Jam: a new lecacy” in De Woeker

Koppel aan de haal met duizenden euro’s aan sterke drank: 18 maanden cel gevorderd

Een koppel uit Roubaix trok in november vorig jaar enkele keren naar een voedingswinkel langs de Kortrijkstraat in Avelgem. Ze gingen er telkens vandoor met een kar dure flessen alcohol voor enkele duizenden euro’s. De derde keer had de uitbater de dieven door en verwittigde de politie.