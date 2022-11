Soroptimist Oudenaarde plant een bos boven de Edelareberg

Bosarme provincie

“Met een bebossingsgraad van amper 11% is Vlaanderen één van de bosarmste regio’s uit Europa”, merkt Johan Cosijn van Natuurpunt op. “Oost-Vlaanderen is in Vlaanderen zelfs een van de bosarmste provincies”, weet hij. “In onze provincie is er dus zeker nog werk aan de winkel: vooral in de buurt van woonkernen zijn er onvoldoende bossen om in te spelen, te lopen of te wandelen. Daar willen we samen iets aan doen”, motiveert Cosijn waarom Natuurpunt werk maakt van het planten van bomen.