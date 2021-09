Slechts 6.000 wielertoeristen komen aan de start van We Ride Flanders

MINIVOETBAL EERSTE NATIONALE Hendrik Glorieux (Synergie Oudenaarde) houdt de druk liever wat weg: “Vijfde titel en vijfde beker is niet zo evident”

6 september Eerstenationaler Synergie Merelbeke was en is een prijzenpakker. Vier titels, evenveel bekers en drie keer winnaar van de Supercup. Het is niet niks. Een verrassing is het niet dat de ploeg van voorzitter Hendrik Glorieux het favorietenlijstje topt. In een wat nieuwe gedaante weliswaar: als Synergie Oudenaarde. Glorieux houdt de druk liever wat weg.