Slechte cijfers en grote spanningen in AZ Oudenaarde: politici porren bestuurders in spoedvergadering aan tot actie

OudenaardeDe bestuurders van het Algemeen Ziekenhuis Oudenaarde moeten alles op alles zetten om de toekomst van de kliniek veilig te stellen. Dat vragen alle Oudenaardse politici in een motie die ze woensdagavond stemden tijdens een spoedvergadering van de OCMW-raad. Daar bleek dat er in het ziekenhuis wel héél veel werk aan de winkel is. “Het voortbestaan van de kliniek is in gevaar”, klonk het zelfs.