Sinterklaas komt op zaterdag 19 november aan in Oudenaarde voor stoet, speech en zaalshow

IJverig als hij is, komt de Sint graag op tijd aan om het grote kinderfeest van 6 december voor te bereiden. Naar jaarlijkse gewoonte gebeurt de verwelkoming van Sinterklaas op de Louise-Mariekaai in Pamele.

Omstreeks 16 uur wordt een mooie koets voorgereden. Op fanfaretonen en in het gezelschap van burgemeester Marnic De Meulemeester en schepen Julie Dossche wordt de Sint in een heuse stoet naar de Markt begeleid. “Naar goede traditie zal de Sint vanop het balkon van het stadhuis een plechtige speech geven. Na afloop is het tijd om zich naar CC De Woeker te begeven, want om 17.30 uur verzorgt hij een eerste van vier zaalshows”, voorziet de jeugdschepen. De Sint en zijn gevolg geven ook nog shows op zondag 20 november, en wel om 11 uur, 14 uur en 16 uur. Tickets kosten 5 euro voor kinderen en 8 euro voor volwassenen. Met een OK-pas betaal je 1,50 euro. Kaartjes kopen kan via de webshop van CC De Woeker, 055 39 03 63 of aan de balie van de Jeugddienst, Hofstraat 14.