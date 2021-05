Schooldirectie reageert met afschuw op beelden van gaybashing in Oudenaarde: “ Niemand verdient het om te worden aangepakt om wie of wat hij is”

De feiten hebben zich afgespeeld maandag na schooltijd in de buurt van het gebouw van de Belastingdienst aan de Marlboroughlaan in Oudenaarde. Op beelden die circuleren op sociale media is te zien, hoe twee jongeren bijzonder brutaal te keer gaan tegen een jongen. Ze geven hun slachtoffer een paar rake klappen op het hoofd en schoppen de jongen ook. In een ander filmpje is te zien, dat dezelfde agressieve tieners een regenboogvlag van een mast halen. Of er iemand een schaar heeft om te helpen, vraagt één van de daders, die ook voortdurend spottende opmerkingen maakt. “Wat denken jullie? Homodag? Hier homodag!” klinkt het verschillende keren . De jongeren maken de vlag los, lopen ermee naar de Schelde en kieperen hem met veel jolijt in de het water.