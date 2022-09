Scholengemeenschap AKOR heeft de kaap van 4.000 leerlingen in zicht

“Het is top dat de interesse in het GO! onderwijs in de Vlaamse Ardennen en in het provinciaal onderwijs van Kortrijk en Oudenaarde blijft groeien. We laten ons niet stoppen door een corona- of energiecrisis”, legt De Mezel uit.

De scholengroep zorgt voor een intense samenwerking tussen de scholen onderling. “Daarbij leggen we de focus op een degelijk onderwijsbeleid. Ik vind het mooi om te zien hoe onze werking zijn vruchten afwerpt in de stijgende leerlingenaantallen. De scholengemeenschap is ontzettend blij met dit nieuws. Het is een stimulans om op deze manier verder te gaan en te blijven inzetten op kwaliteit en zorg,” aldus de coördinerende directeur.