Schepen van Mobiliteit wil dat verkeersborden niet meer kunnen worden omgedraaid: “Ongemak voor de marktkramers is niet voldoende als reden om die borden niet vast te zetten”

De schepen werd het probleem gesignaleerd door de politiediensten maar ook door burgers. “Iemand vertelde me dat hij zich een bult schrok toen hij ter goeder trouw de Broodstraat was ingereden en plots tot de vaststelling kwam dat hij een spookrijder was. Alleen, er bleek geen verkeerbord te staan dat hem verbood om die straat in te rijden. Dat was bizar want het staat er wel degelijk. Dachten we toch.”

Na enig onderzoek bleek dat de paal waaraan het bord is bevestigd niet is vastgemaakt in de grond. En dat heeft ook zijn redenen.

Schepen Simoens: “De paal staat blijkbaar een beetje ongelukkig opgesteld voor de marktkramers. Op donderdag hijsen die de paal gewoon uit de grond en zetten ze die tijdelijk aan de kant. Na de marktdag wordt die dan opnieuw geplaatst. Simpel, denk je dan. Maar dat betekent ook dat om het even wie dat ding kan draaien en keren zoals het hem of haar uitkomt. Dat is natuurlijk niet de bedoeling en dus moet daar verandering in komen. We stellen immers vast dat mensen die denken grappig te zijn die borden inderdaad draaien wat leidt tot gevaarlijke toestanden.”