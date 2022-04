Schepen bereid om omstreden verkeersregeling in Bevere te herzien: “Maar geef het plan nog even tijd”

WORTEGEM-PETEGEM Twaalfde editie van de Vijfkerken­loop vanuit Domein De Ghellinck werd een mooi weerzien

Met als start- en aankomstplaats Domein De Ghellinck in Elsegem, werd de twaalfde editie gehouden van de Vijfkerkenloop. Nieuw op de agenda was de Bike&Run over 21 kilometer.

24 april