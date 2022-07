Rook- en vuurverbod in bossen en natuurgebieden

OUDENAARDE Na 16 jaar zoeken Peter en Lidiane opvolgers voor hun estaminet De Mouterij: “Dan kom ik als klant terug om te beginnen zeuren dat het in mijn tijd toch beter was...”

Dierenarts en gewezen schepen Peter Dossche (61) kijkt uit naar het einde van zijn carrière in de horeca. In 2006 nam hij samen met echtgenote Lidiane Deblauwe estaminet De Mouterij in het centrum van Oudenaarde over. “Maar fysiek is het te zwaar geworden voor ons. Tijd voor andere dingen.”

20 juli