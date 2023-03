Ronde vraagt ‘een berg respect’ voor politie en signaalgevers: “Steeds meer wangedrag, steeds minder waardering”

In Flandrien Hotel laat Bernard (64) de koers het hele jaar leven: “Onze ambitie reikt verder dan een volgeboekt Ron­de-week­end”

“Iedereen verklaarde me voor gek toe ik hieraan begon”, zegt Bernard Moerman (64) die met een Australische professor als vennoot in Parike het Flandrien Hotel runt. Want hoe krijg je het hele jaar door al je bedden verhuurd als het thema van je hotel ‘wielrennen’ is?