Ronde van Vlaanderen voor wielertoeristen in de vrieskou en over gladde wegen? “We zijn op alles voorbereid, het weer is al slechter geweest”

De weerdiensten hebben het voor de komende dagen over vrieskou en een dun sneeuwtapijt. Dat geldt vooral voor het zuiden van het land maar de kans bestaat dat die omstandigheden zich ook in Vlaanderen voordoen. Carl Vansteenkiste van Peloton dat We Ride Flanders organiseert houdt met alle scenario’s rekening: “We bekijken de toestand natuurlijk permanent, samen met alle betrokken diensten en met de overheden. We hebben in het verleden al minder gunstig weer gehad voor We Ride Flanders, maar dit is wel redelijk uniek. De vrieskou wordt vooral voorspeld voor Wallonië en de Ardennen, maar zeker in de ochtenduren kan het ook in Vlaanderen vriezen en zelfs wat sneeuwen. Daarom bereiden we ons op alles voor. Als de extreme winterse toestanden realiteit blijken te zijn tegen dat de deelnemers in de heuvelzone komen, vormt dat natuurlijk een probleem qua veiligheid. Maar we nemen alle maatregelen om een normaal verloop te garanderen en de deelnemers veilig en wel naar Oudenaarde te loodsen. We monitoren de toestand vanaf nu van uur tot uur.”