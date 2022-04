Ronde geslaagd op alle gebied: “Slechts zeven administratieve aanhoudingen voor dronkenschap en ordeverstoring”

Voor het elfde jaar op rij ligt de aankomst van Vlaanderens Mooiste in de Minderbroedersstraat in Oudenaarde. Na twee jaren zonder publiek, werd in het centrum van Oudenaarde opnieuw een uitgebreide publiekszone en heel wat randanimatie georganiseerd. “We hebben enorm uitgekeken naar deze Ronde: eindelijk opnieuw het vertrouwde volksfeest van weleer”, zegt Oudenaards burgemeester Marnic De Meulemeester (Open Vld). “Het was bijzonder fijn om opnieuw alle koersliefhebbers op onze hellingen, in onze regio, aan de aankomstzone en op de Oudenaardse Markt te mogen verwelkomen. Er was veel volk op de baan, maar tot nu toe kunnen we absoluut spreken van een rustige, veilige én propere Ronde”, vindt De Meulemeester.