Rode Duivels woensdagavond op groot scherm in De Qubus

Kruisem Kleuters van basis­school De Keimolen leven zich voortaan uit in houten buitenkeu­ken

In de GO! Basisschool De Keimolen in de Kruisemse centrumgemeente Kruishoutem kunnen de kleuters zich voortaan uitleven in een buitenkeuken. Het nieuwe speeltuig is helemaal uit hout vervaardigd.

17:56