Robin De Clercq, laatstejaarsstudent van Bernardustechnicum, wint met eindwerk de ‘Prijs Wout Theuws’

De Prijs Wout Theuws is een wedstrijd die laastejaarsleerlingen van opleidingen met een arbeidsmarktfinaliteit (BSO), een gemengde finaliteit (TSO) of SE-N-SE (7de jaar secundair na secundair), wil motiveren om een geïntegreerde proef (GIP) of stageverslag te maken over onderhoud of betrouwbaarheid. “Met deze prijs wil BEMAS ook jongeren in een technische opleiding inspireren om hun carrière te starten in onderhoud met de ambitie zichzelf verder te ontplooien tot een echte industriële expert en leider”, duidt Kurt Vanmeerhaeghe, technisch adviseur aan het Bernardustechnicum.